NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Erhöhung der Jahresziele auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Autobauer habe beim Umsatz und beim operativen Ergebnis seine Schätzungen und vor allem die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Zudem habe sich der Konzern zuversichtlich gezeigt, auch im Falle einer Gasknappheit weiter produzieren zu können./la/mis