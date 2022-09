NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi rechnet in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 26. Oktober mit starken Ergebnissen. Er kalkuliert mit einem Umsatz von etwa 29 Milliarden Euro und einer operativen Marge von 15 Prozent./ag/edh