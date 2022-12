NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von Mercedes-Benz den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen und rechnet damit kurzfristig mit positiven Nachrichten vom Autokonzern. Die Einstufung wurde auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. In Erwartung geringer schwankender Rohstoffkosten und stabilerer Lieferketten dürfte 2023 für die Automobilindustrie ein ertragsstarkes Jahr werden, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Zudem sollten globale Produktionspläne die Ertragsdynamik der Zulieferer ankurbeln und es den Herstellern ermöglichen, Gewinne auf hohem Niveau zu erzielen. Letztere dürften ihre starke Preissetzungsmacht auf Kosten geringerer Produktionsmengen schützen können. Mercedes-Aktien gehören neben Renault und Stellantis zu den Favoriten von Asumendi./edh/ag