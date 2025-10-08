Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 53,12 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die jüngsten Auslieferungszahlen hätten zwar enttäuscht, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie entsprächen aber seiner Einschätzung, dass die Stuttgarter in China Schwierigkeiten haben könnten, sich im Wettbewerb zu behaupten, insbesondere kurzfristig. Die zunehmende Konkurrenz durch inländische Hersteller, insbesondere im Elektroauto-Segment, stelle einen anhaltenden strukturellen Gegenwind dar./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 13:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 13:53 / EDT
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
54,32 €
|Abst. Kursziel*:
1,25%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
53,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,15%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
