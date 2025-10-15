DAX 24.272 +0,4%ESt50 5.652 +0,8%MSCI World 4.293 +0,0%Top 10 Crypto 14,90 -0,2%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 92.513 +0,1%Euro 1,1720 +0,3%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX fällt vorbörslich -- Asiens Märkte unter Druck -- Continental übertrifft Erwartungen bei Marge und Cashflow -- Novo Nordisk, Merck, HELLA, Essilor-Luxottica im Fokus
Top News
Gold steigt fünften Tag in Folge auf Rekordhoch - auch Silber so teuer wie nie Gold steigt fünften Tag in Folge auf Rekordhoch - auch Silber so teuer wie nie
BVB-Aktie: Boss Ricken sieht Schlotterbeck-Spekulationen gelassen BVB-Aktie: Boss Ricken sieht Schlotterbeck-Spekulationen gelassen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

52,25 EUR +0,08 EUR +0,15 %
STU
Marktkap. 50,42 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

RBC Capital Markets

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

08:11 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
52,25 EUR 0,08 EUR 0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 55 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Zahlen der europäischen Autohersteller für das dritte Quartal könnten unter den Konsensprognosen liegen, was vor allem auf die US-Zölle und das intensive Wettbewerbsumfeld in China zurückzuführen sei, schrieb Tom Narayan in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Bei Mercedes hält er die durchschnittlichen Analystenerwartungen für zu hoch, wertet das Kapitalrückführungsprogramm und die Kostensenkungsmaßnahmen aber langfristig positiv./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 20:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
52,74 €		 Abst. Kursziel*:
2,39%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
52,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,35%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

15.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
09.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
09.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

dpa-afx Berwertung bekräftigt Analysten-Rückenwind für Mercedes-Benz-Aktie hält nicht an: Jefferies steigtert Kursziel Analysten-Rückenwind für Mercedes-Benz-Aktie hält nicht an: Jefferies steigtert Kursziel
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag auf rotem Terrain
wikifolio „KI wird unsere Wirtschaft fundamental verändern, aber die Börse hat das längst eingepreist"
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legt am Donnerstagmittag zu
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legt am Donnerstagvormittag zu
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Kursplus
finanzen.net DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren angefallen
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Business Times Mercedes posts worst quarterly China sales since 2016 as demand crisis deepens
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
