Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 51,99 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Autobauer habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Tom Narayan in seiner Reaktion vom Mittwoch. Der nur bestätigte Jahresausblick werfe aber die Frage auf, die Markterwartungen für das Schlussquartal sinken müssten oder ob das Management einfach nur konservativ plane. Den Aktienkurs könnte das unter Druck setzen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: wegosi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
54,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
54,70 €
|Abst. Kursziel*:
-1,28%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
56,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,09%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|08:31
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|08:21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.