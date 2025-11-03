DAX 23.733 -1,7%ESt50 5.599 -1,4%MSCI World 4.382 -0,3%Top 10 Crypto 14,11 -0,6%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.096 -2,6%Euro 1,1514 -0,1%Öl 64,12 -1,1%Gold 3.999 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX in Rot -- Asiens Börsen im MInus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik, HUGO BOSS im Fokus
Top News
Telefonica-Aktie bricht ein: Dividende soll deutlich gekürzt werden Telefonica-Aktie bricht ein: Dividende soll deutlich gekürzt werden
Pyramid: Gute Perspektiven für die nächsten Jahre Pyramid: Gute Perspektiven für die nächsten Jahre
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
56,24 EUR -1,22 EUR -2,12 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 54,12 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 710000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007100000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MBGAF

RBC Capital Markets

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

08:01 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
56,24 EUR -1,22 EUR -2,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 54 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Autobauer habe im dritten Quartal die Gewinnerwartungen dank Kostensenkungen und operativer Effizienzsteigerungen und trotz anhaltender Herausforderungen durch US-Zölle und China übertroffen, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe das Management einen Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro sowie laufende Kostensenkungsmaßnahmen angekündigt./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 15:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 15:13 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
57,17 €		 Abst. Kursziel*:
-2,05%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
56,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,43%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

08:01 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
03.11.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen DZ BANK
31.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
30.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
30.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

dpa-afx Hochstufung Mercedes-Benz-Aktie steigt: DZ Bank hebt fairen Aktienwert an Mercedes-Benz-Aktie steigt: DZ Bank hebt fairen Aktienwert an
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX steigt zum Ende des Montagshandels
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag gefragt
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: DAX am Nachmittag mit Gewinnen
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX im Plus
dpa-afx Aktien von VW, Conti & Co. profitieren: Positive Nexperia-Signale
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX zeigt sich fester
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
Benzinga Mercedes-Benz, Porsche Q3 Profits Plummet On US Tariffs, Weak Chinese Demand
MarketWatch Mercedes CEO says carmaker is scurrying for chips after Nexperia nationalization
Financial Times Mercedes-Benz profits slump as revamp costs and US tariffs take toll
Business Times Mercedes beats margin forecasts as premium sales offset job-cut charges
Cnet Crafted in a Mercedes: Dolby, Universal Music Group and Merc Make Unlikely Audio Partnership
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
RSS Feed
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu myNews hinzufügen