Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 55,41 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Mercedes-Benz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Vorab-Aussagen zum Absatz im vergangenen Quartal deuteten darauf hin, dass der Autobauer in China vor allem kurzfristig Probleme haben könnte, mitzuhalten, schrieb Tom Narayan in einer Einschätzung vom Dienstagabend. Premium-Modelle dürften wegen der dortigen Luxussteuer und des Wettbewerbs mit heimischen Herstellern weiter unter Druck stehen. Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Preiskampfes könnten Premium-Hersteller wie die Stuttgarter allerdings gegenüber den Volumenproduzenten begünstigen. In den USA rechnet Narayan 2026 mit ähnlichen Margenauswirkungen der dortigen Zollpolitik wie im vergangenen Jahr./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:30 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
56,91 €
|Abst. Kursziel*:
-1,60%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
57,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,08%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,91 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
