Top News
Ausblick: Procter & Gamble stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Procter & Gamble stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Jetzt noch Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke bei unserem Broker finanzen.net ZERO (bis 31.01.) Jetzt noch Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke bei unserem Broker finanzen.net ZERO (bis 31.01.)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Marktkap. 55,41 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
RBC Capital Markets

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

08:01 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
57,78 EUR 1,27 EUR 2,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Mercedes-Benz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Vorab-Aussagen zum Absatz im vergangenen Quartal deuteten darauf hin, dass der Autobauer in China vor allem kurzfristig Probleme haben könnte, mitzuhalten, schrieb Tom Narayan in einer Einschätzung vom Dienstagabend. Premium-Modelle dürften wegen der dortigen Luxussteuer und des Wettbewerbs mit heimischen Herstellern weiter unter Druck stehen. Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Preiskampfes könnten Premium-Hersteller wie die Stuttgarter allerdings gegenüber den Volumenproduzenten begünstigen. In den USA rechnet Narayan 2026 mit ähnlichen Margenauswirkungen der dortigen Zollpolitik wie im vergangenen Jahr./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:30 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
56,91 €		 Abst. Kursziel*:
-1,60%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
57,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,08%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

