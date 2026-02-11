Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 56,2 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Eckdaten des Autobauers seien schwächer als erwartet ausgefallen und dürften kurzfristig belasten, schrieb Tom Narayan am Donnerstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:50 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:50 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
55,63 €
|Abst. Kursziel*:
2,46%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
56,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,80%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|09:36
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
