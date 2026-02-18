DAX 25.278 +1,1%ESt50 6.103 +1,4%MSCI World 4.542 +0,0%Top 10 Crypto 8,5600 -2,6%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.961 +1,0%Euro 1,1794 +0,1%Öl 70,52 +0,3%Gold 5.017 +0,8%
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Marktkap. 56,68 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

RBC Capital Markets

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

08:01 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
59,16 EUR -0,05 EUR -0,08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 57 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der operative Margenausblick (Ebit) des Autobauers für 2026 liege klar unter der Konsensschätzung, schrieb Tom Narayan in seiner Einschätzung vom Mittwochabend. Negative Währungseffekte, die Preise, die Rohstoffkosten und Abschreibungen dürften die Kosteneinsparungsmaßnahmen zunichtemachen. Narayan bleibt mit Blick auf die US-Zölle und das China-Geschäft vorsichtig. Dass die Stuttgarter an ihrem zwei Milliarden Euro schweren Aktienrückkaufprogramm und der Monetarisierung der Daimler-Truck-Beteiligung festhielten, sei indes ein Lichtblick./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 17:53 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 17:53 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
59,31 €		 Abst. Kursziel*:
-5,58%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
59,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,34%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

