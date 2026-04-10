Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Marktkap. 51,58 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

RBC Capital Markets

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

21:41 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
54,35 EUR 0,45 EUR 0,83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Telefonkonferenz mit Analysten auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die jüngsten Auslieferungszahlen stimmten mit seiner Einschätzung überein, dass Mercedes Probleme bekommen könnte, in China mit dem Wettbewerb Schritt zu halten, schrieb Tom Narayan am Montag./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:21 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
54,24 €		 Abst. Kursziel*:
3,24%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
54,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,04%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

21:41 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
09.04.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
07.04.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
31.03.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
26.03.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
