NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Telefonkonferenz mit Analysten auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die jüngsten Auslieferungszahlen stimmten mit seiner Einschätzung überein, dass Mercedes Probleme bekommen könnte, in China mit dem Wettbewerb Schritt zu halten, schrieb Tom Narayan am Montag./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
54,24 €
|Abst. Kursziel*:
3,24%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
54,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,04%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|21:41
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|26.03.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|21:41
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|26.03.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|24.03.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|21:41
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|26.03.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research