Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Marktkap. 47,99 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

RBC Capital Markets

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

10:01 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Profitabilität der Autosparte im ersten Quartal habe den Erwartungen entsprochen und der Jahresausblick sei intakt, schrieb Tom Narayan am Montagabend. Als kurzfristigen Kurstreiber sieht er einen möglichen Teilverkauf der Beteiligung an Daimler Truck./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 17:43 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 17:43 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
50,09 €		 Abst. Kursziel*:
11,80%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
50,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,67%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

10:01 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
08.05.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
04.05.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
