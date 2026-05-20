Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Marktkap. 47,43 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
RBC Capital Markets

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

12:21 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan ging in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar auf eine US-Kapitalmarktveranstaltung und die Premiere des AMG GT-Coupes rein. Das Absatzziel für die USA bis 2030 hält er für ambitioniert. Durch die Tuningsubmarke AMG sieht er strukturelles Margenpotenzial./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 22:10 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 22:10 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
50,18 €		 Abst. Kursziel*:
11,60%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
49,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,04%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

12:21 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
15.05.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
12.05.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
08.05.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

