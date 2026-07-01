DAX 25.147 +0,1%ESt50 6.280 +0,2%MSCI World 4.858 +0,5%Top 10 Crypto 8,3950 +3,6%Nas 26.123 +1,0%Bitcoin 56.523 +3,4%Euro 1,1423 +0,3%Öl 85,14 +2,2%Gold 4.052 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 EVOTEC 566480 Siemens Energy ENER6Y IBM 851399 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: Dow kaum verändert -- DAX letztlich stabil -- JPMorgan mit Rekordquartalsgewinn -- Berkshire Hathaway, Commerzbank, SAP, IBM, EVOTEC, Rocket Lab, SpaceX, AMD im Fokus
Top News
Apple-Aktie dennoch tiefer: Rekord-Marktanteil trotz Speicherchip-Krise am Smartphone-Markt Apple-Aktie dennoch tiefer: Rekord-Marktanteil trotz Speicherchip-Krise am Smartphone-Markt
Alphabet-Aktie fester: Schweizer Wettbewerbshüter leiten Ermittlungen gegen Google ein Alphabet-Aktie fester: Schweizer Wettbewerbshüter leiten Ermittlungen gegen Google ein
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
45,05 EUR +0,99 EUR +2,24 %
STU
finanzen.net zero
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 42,11 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 710000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007100000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MBGAF

RBC Capital Markets

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

21:31 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
45,05 EUR 0,99 EUR 2,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Analystenveranstaltung vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die Profitabilität und der Free Cashflow des Autobauers dürften besser als bislang vom Markt erwartet ausfallen, schrieb Tom Narayan in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 11:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 11:18 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
45,13 €		 Abst. Kursziel*:
24,10%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
45,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,31%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

21:31 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
14:41 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
12:01 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
29.06.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
29.06.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

finanzen.net Anhaltender Kurstreiber Mercedes-Benz-Aktie im Plus: Rückenwind durch Ungarn-Werk hält an Mercedes-Benz-Aktie im Plus: Rückenwind durch Ungarn-Werk hält an
WH SelfInvest Mercedes-Benz Aktie: China-Krise, Gewinnrückgang – jetzt trotzdem kaufen?
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel im Plus
BNP Paribas Apple, Amazon, Meta, SK Hynix, Mercedes - Ausblick mit Egmond Haidt
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagnachmittag gefragt
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: So performt der DAX nachmittags
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu
finanzen.net Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Buy in neuer Analyse
RTE.ie IAA proposes 15% cut in Dublin Airport charges for 2027
Korea Times Mercedes-Benz Korea's new CEO tasked with recovering EV sales, corporate image
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Deutsche Welle Germany news: Workers protest Mercedes-Benz cost-cutting
Deutsche Welle Germany news: Mercedes-Benz workers protest cost cutting
Business Times Mercedes, GIC to back autonomous driving firm Momenta’s Hong Kong IPO: sources
Financial Times Mercedes set to partner with drone defence start-up Tytan
Benzinga Mercedes-Backed Solid-State Battery Stock Factorial Energy Makes Nasdaq Debut
RSS Feed
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu myNews hinzufügen