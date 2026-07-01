Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 42,11 Mrd. EURKGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Analystenveranstaltung vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die Profitabilität und der Free Cashflow des Autobauers dürften besser als bislang vom Markt erwartet ausfallen, schrieb Tom Narayan in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 11:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 11:18 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
45,13 €
|Abst. Kursziel*:
24,10%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
45,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,31%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|21:31
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|26.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research