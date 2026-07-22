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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

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46,54 EUR +1,00 EUR +2,18 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 42,86 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
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RBC Capital Markets

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

14:21 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
46,54 EUR 1,00 EUR 2,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das zweite Quartal des Autobauers sei klar besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Besonders hervorzuheben sei die Marge im Pkw-Geschäft, die mit 4 Prozent über der Konsensschätzung von 3,5 Prozent gelegen habe./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:50 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:50 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
46,54 €		 Abst. Kursziel*:
13,87%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
46,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,89%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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