Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 42,86 Mrd. EURKGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das zweite Quartal des Autobauers sei klar besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Besonders hervorzuheben sei die Marge im Pkw-Geschäft, die mit 4 Prozent über der Konsensschätzung von 3,5 Prozent gelegen habe./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:50 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:50 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
53,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
46,54 €
|Abst. Kursziel*:
13,87%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
46,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,89%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|14:21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:36
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|11:31
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|14:21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:36
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|11:31
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|11:31
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|14:21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:36
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|14.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG