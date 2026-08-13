Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 44,21 Mrd. EURKGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
AI Analyse
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 53 auf 54 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Tom Narayan passte seine Bewertungsmodelle für die deutschen Autobauer an die jüngsten Quartalszahlen, seine Gespräche mit den Management-Teams sowie aktuelle Investoren-Rückmeldungen an. Generell bleibt er für die EU-Automobilhersteller vorsichtig, wie er am Donnerstag schrieb. Als Belastungsfaktoren nannte er den abgeschwächten chinesischen Absatzmarkt und den zunehmenden Wettbewerb in Europa./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
54,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
45,69 €
|Abst. Kursziel*:
18,19%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
45,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,38%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
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|03.08.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|10:41
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|10:41
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research