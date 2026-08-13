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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

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45,62 EUR +0,10 EUR +0,22 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 44,21 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
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AI Analyse

RBC Capital Markets

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

10:41 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
45,62 EUR 0,10 EUR 0,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 53 auf 54 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Tom Narayan passte seine Bewertungsmodelle für die deutschen Autobauer an die jüngsten Quartalszahlen, seine Gespräche mit den Management-Teams sowie aktuelle Investoren-Rückmeldungen an. Generell bleibt er für die EU-Automobilhersteller vorsichtig, wie er am Donnerstag schrieb. Als Belastungsfaktoren nannte er den abgeschwächten chinesischen Absatzmarkt und den zunehmenden Wettbewerb in Europa./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
45,69 €		 Abst. Kursziel*:
18,19%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
45,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,38%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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