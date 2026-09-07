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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

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47,68 EUR -0,37 EUR -0,77 %
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Marktkap. 45,65 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
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AI Analyse

RBC Capital Markets

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

19:11 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
47,68 EUR -0,37 EUR -0,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Analyst Tom Narayan bezog in einer am Dienstag vorliegenden Studie Stellung zu einigen Fragen, die er zuletzt von Investoren gestellt bekam. Dabei sei es zum Beispiel um den Verkauf weiterer Daimler-Truck-Anteile gegangen. Er geht nicht davon aus, dass größere Blocks abgestoßen werden. Mit den Anteilen erschließe sich der Autobauer eher eine vorübergehende Liquiditätsquelle als eine wiederkehrende Cashflow-Quelle./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 11:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 11:02 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: wegosi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
49,22 €		 Abst. Kursziel*:
9,72%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
47,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,27%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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