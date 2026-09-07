Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 45,65 Mrd. EURKGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
AI Analyse
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Analyst Tom Narayan bezog in einer am Dienstag vorliegenden Studie Stellung zu einigen Fragen, die er zuletzt von Investoren gestellt bekam. Dabei sei es zum Beispiel um den Verkauf weiterer Daimler-Truck-Anteile gegangen. Er geht nicht davon aus, dass größere Blocks abgestoßen werden. Mit den Anteilen erschließe sich der Autobauer eher eine vorübergehende Liquiditätsquelle als eine wiederkehrende Cashflow-Quelle./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 11:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 11:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: wegosi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
54,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
49,22 €
|Abst. Kursziel*:
9,72%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
47,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,27%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|30.07.26
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|Barclays Capital
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|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
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|19:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)