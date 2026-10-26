Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 39,6 Mrd. EURKGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
AI Analyse
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einem eingetrübten Jahresausblick auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die reduzierten Jahresziele des Autobauers lägen unter den Konsensschätzungen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine zentrale Frage sei nun, wie sich die steigenden Kosten auf die Zahlen für 2027 auswirken werden./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: wegosi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
39,96 €
|Abst. Kursziel*:
10,12%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
39,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,47%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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