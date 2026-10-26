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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

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39,83 EUR -1,65 EUR -3,97 %
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Marktkap. 39,6 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
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AI Analyse

RBC Capital Markets

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

13:26 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39,83 EUR -1,65 EUR -3,97%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einem eingetrübten Jahresausblick auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die reduzierten Jahresziele des Autobauers lägen unter den Konsensschätzungen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine zentrale Frage sei nun, wie sich die steigenden Kosten auf die Zahlen für 2027 auswirken werden./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:02 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: wegosi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
39,96 €		 Abst. Kursziel*:
10,12%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
39,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,47%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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