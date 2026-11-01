Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
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Marktkap. 37,3 Mrd. EURKGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
AI Analyse
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 44 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan passte seine Schätzungen für einige europäische Autobauer in seinem am Freitag vorliegenden Resümee an die Erkenntnisse aus der Berichtssaison an. Die Hersteller hätten weiter ein Problem mit dem immer schwächeren Markt in China und gleichzeitig härterer Konkurrenz aus China in der Heimat. Die schnellere Adoption von E-Autos gehe zulasten der Margen. Kostensenkungen blieben die eigentliche Stellschraube für die Ergebnisse./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 18:25 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 18:25 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
38,00 €
|Abst. Kursziel*:
0,00
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
38,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,90%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,31 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|08:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|08:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets