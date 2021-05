FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Merck KGaA nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 146 Euro belassen. Die endgültigen Kennziffern des Pharma- und Spezialchemiekonzerns hätten den vorläufigen Daten entsprochen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In allen drei Geschäftsbereichen zeigten sich grundsätzlich gute Entwicklungstrends, die sich fortsetzen sollten./tav/jha/