NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Der Nettoumsatz, das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) und das bereinigte Ergebnis je Aktie hätten die Erwartungen etwas übertroffen, schrieb Analystin Rosie Turner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sei vor allem dem Pharmageschäft geschuldet gewesen, dank guter Zahlen der Medikamente Bavencio und Rebif./bek/mis