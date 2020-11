LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen und erneut angehobenen Jahreszielen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern habe die Erwartungen in jeder Hinsicht sehr deutlich übertroffen, schrieb Analystin Emily Field in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/tih