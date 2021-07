NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen von Sartorius Stedim Biotech auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Deren höhere Zielvorgaben für das laufende Jahr könnten laut Analyst James Quigley bedeuten, dass die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) von Merck KGaA im laufenden Jahr um zwei bis drei Prozent steigen. Der jüngste starke Kursanstieg könne dies aber bereits vorweggenommen haben, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek /gl Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2021 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben