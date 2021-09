HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Merck KGaA nach dem Kapitalmarkttag mit neuem Wachstumsziel von 167 auf 210 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Thorsten Strauß lobte die Pläne der Darmstädter in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er bleibt in der Nähe des Rekordhochs jedoch neutral für die Aktien gestimmt./ag/edh