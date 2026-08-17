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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Merck Hold

08:01 Uhr
Merck Hold
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
137,45 EUR 0,90 EUR 0,66%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Merck KGaA von 129 auf 144 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Life Science stehe bei dem Pharmakonzern und Halbleiterzulieferer weiter im Mittelpunkt der Diskussionen, schrieb James Vane-Tempest am Dienstag. Die Dynamik bei Process Solutions und eine weitere Zielanhebung stärkten das Vertrauen in die Nachfrage im Bioprocessing-Bereich, wenngleich sich einige positive temporäre Sonderfaktoren normalisierten. Wegen der Konsolidierung der übernommenen Bio-Techne erhöhte der Experte seine Umsatzprognosen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 17:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

Zusammenfassung: Merck Hold

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
144,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
136,30 €		 Abst. Kursziel*:
5,65%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
137,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,77%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
145,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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