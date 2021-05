Aktie in diesem Artikel Merck KGaA 145,95 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Merck KGaA vor den am 12. Mai erwarteten Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Es werde das erste Quartal sein mit Belén Garijo in der Rolle des Vorstandschefs, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dann werde der Pharma- und Spezialchemiekonzern erstmals auch eine Prognose für das bereinigte Jahresergebnis je Aktie veröffentlichen./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2021 / 12:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.