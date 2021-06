Aktie in diesem Artikel Merck KGaA 155,10 EUR

0,68% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Merck KGaA 155,10 EUR 0,68% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Hold" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen. Analystin Luisa Hector und ihre Kollegen untersuchten in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie die Vergütungsstrukturen für Konzernchefs im Pharmasektor. Demnach sind 62 Prozent der Gehälter an langfristige Kennziffern gebunden, 68 Prozent würden in Aktien ausbezahlt und 46 Prozent seien an die Aktionärsrendite gebunden. Letzteres sei für Anleger die beste Stellschraube./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2021 / 15:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.