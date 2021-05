NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Merck KGaA nach endgültigen Zahlen zum ersten Quartal von 135 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Auf bereinigter Basis habe der Pharma- und Spezialchemiekonzern besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Schwachpunkt sei derweil das Healthcare-Geschäft, fuhr der Experte mit Blick auf die Produkt-Pipeline und die künftigen Wachstumstreiber fort./la/bek