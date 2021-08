NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Merck KGaA nach Quartalszahlen von 160 auf 180 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Spezialmaterialien- und Pharmakonzern habe die Erwartungen klar übertroffen und zudem den Jahresausblick angehoben, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch die Aktie werde schon auf einem Rekordniveau gehandelt./gl/bek