NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Merck KGaA anlässlich der anstehenden Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Spezialchemie- und Pharmakonzern dürfte erneut solide abgeschnitten haben, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Geschäfte mit Halbleitern und im Life-Science-Bereich entwickelten sich außerordentlich gut. Angesichts der jüngsten Rally aber hätten neutral eingestellte Anleger aktuell keinen Anreiz, auf den gegenwärtigen Bewertungsniveaus bei jedem Kursschub nach oben einzusteigen./la/jha/