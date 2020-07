NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach einem Meeting mit dem Management der Life-Science-Sparte auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Im Segment Process Solutions verzeichne der Pharma- und Chemiekonzern offenbar eine weiterhin starke Nachfrage, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Bereich Research Solutions werde hingegen von negativen Effekten der Corona-Krise signifikant belastet./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2020 / 08:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2020 / 08:34 / BST