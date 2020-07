NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Wegen des schwächeren Pharmageschäfts könnte der Konzern die Markterwartungen leicht verfehlen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings dürften sich diese nach Präsentation der Resultate auch nicht groß ändern./la/edh