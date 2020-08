NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das zweite Quartal des Chemie- und Pharmakonzerns habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. An den Marktschätzungen dürfte sich nach dem aktualisierten Ausblick der Darmstädter nichts ändern./ajx/mis