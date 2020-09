NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die neuen mittelfristigen Umsatz- und Ergebnisziele (Ebitda) des Pharma- und Chemiekonzerns lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt könnte aber dennoch skeptisch bleiben, da dieses Potenzial maßgeblich von der Pharma-Pipeline abhänge./gl/ajx