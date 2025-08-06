JP Morgan Chase & Co.

Merck Overweight

11:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Analyst Richard Vosser sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von verfehlten Erwartungen aufgrund einmaliger Sondereffekte im Bereich Elektronics. Die nochmals präzisierten Jahresziele 2025 des Spezialchemie- und Pharmaunternehmens untermauerten derweil die Konsensschätzungen./rob/ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:45 / BST

