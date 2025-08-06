DAX 24.326 +1,7%ESt50 5.341 +1,5%Top 10 Crypto 15,61 +1,3%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 98.535 -0,1%Euro 1,1671 +0,1%Öl 67,16 +0,3%Gold 3.378 +0,3%
Merck Aktie

JP Morgan Chase & Co.

Merck Overweight

11:36 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Analyst Richard Vosser sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von verfehlten Erwartungen aufgrund einmaliger Sondereffekte im Bereich Elektronics. Die nochmals präzisierten Jahresziele 2025 des Spezialchemie- und Pharmaunternehmens untermauerten derweil die Konsensschätzungen./rob/ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:45 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
155,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
105,55 €		 Abst. Kursziel*:
46,85%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
104,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,90%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
153,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

04.08.25 Merck Buy UBS AG
01.08.25 Merck Market-Perform Bernstein Research
30.07.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.25 Merck Market-Perform Bernstein Research
28.07.25 Merck Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

