NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Merck KGaA von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 130 auf 160 Euro angehoben. 2021 könnte ein Übergangsjahr für die europäischen Pharma- und Biotechunternehmen sein, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Abwärtsrisiken hinsichtlich der Sektorschätzungen seien größer als die Chancen. Unter den europäischen Konzernen ziehe er die kleineren und die mittelgroßen wie etwa Merck KgaA vor. Das 2-Milliarden-Euro-Ziel für die Pipeline in der Pharmasparte der Darmstädter erscheine immer erreichbarer. Merck ist einer seines "Top Picks"./ck/tih