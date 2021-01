NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA anlässlich der JPMorgan Healthcare Conference auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern dürfte bis 2022 eher kleine, ergänzende Zukäufe als eine große Akquisition tätigen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ag