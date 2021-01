NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA nach dem Abbruch einer Lungenkrebsstudie auf "Overweight" belassen. Das Kursziel von 160 Euro blieb unverändert. Dass der Spezialchemie- und Pharmahersteller seine Studie zur Immuntherapie Bintrafusp alfa abgebrochen habe, sei begrenzt negativ, schrieb Analyst Richard Vosser in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Zwar sei die Nachricht klar enttäuschend, doch da die klinischen Tests im Oktober nicht zu einer Phase-III-Studie ausgeweitet worden seien, habe dies bereits zu entsprechenden Vermutungen und Bedenken geführt. Er selbst habe noch keine Schätzungen zu dem Medikamentenkandidaten in sein Bewertungsmodell eingepreist gehabt./ck/he