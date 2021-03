NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Pharmakonzern könne ein starkes Wachstumsprofil vorweisen und das Wachstum 2021 noch beschleunigen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/ag