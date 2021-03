NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zwischenergebnissen einer klinischen Studie zu Bintrafusp alfa auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser berücksichtigte in einer am Dienstag vorliegenden Studie noch keine Umsätze mit diesem Mittel in seiner Bewertung. Damit ändere sich auch am Wert des Chemie- und Pharmakonzerns nichts./bek/ajx