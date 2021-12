NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach einer Telefonkonferenz mit dem Chef der Elektronikindustrie-Zuliefersparte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Die Integration von Versum sei dem Zeitplan voraus und die Wachstumstreiber im Halbleitergeschäft blieben positiv, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Konzern müsse sich um die Lieferketten derzeit keine Sorgen machen, erlebe derzeit aber Kostendruck./tih/eas