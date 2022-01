NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Merck KGaA von 245 auf 270 Euro angehoben und die Aktie bei unveränderter "Overweight"-Einstufung auf die "Analyst Focus List" gesetzt. Die Kursrally im europäischen Pharmasektor sei noch nicht zu Ende, die Fundamentaldaten seien weiter positiv, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Darmstädter Merck-Konzern verzeichne höheres Wachstum als der Sektor. Vosser sieht erhebliches Potenzial für höhere Schätzungen in allen Sparten./ajx/mis