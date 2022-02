NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Er verspreche sich von dem Chemie- und Pharmakonzern ein starkes viertes Quartal, schrieb Analyst Richard Vosser in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die von ihm erwarteten Zielsetzungen für 2022 ließen zwei Prozent Luft nach oben bei den Konsensschätzungen./tih/he