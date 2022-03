NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Der Pharma- und Technologiekonzern habe weitgehend wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Richard Vosser in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Angesichts des starken Ausblicks dürften die Markterwartungen bezüglich des operativen Ergebnisses vor Sondereinflüssen steigen./la/gl