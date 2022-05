NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Analyst Richard Vosser rechnet in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick mit guten Ergebnissen für das erste Quartal. Die operativen Markterwartungen an die Darmstädter für 2022 hätten rund 4 Prozent Spielraum nach oben./ag/eas