NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rekapitulierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein kürzliches Gespräch mit dem Chef der Electronics-Sparte des Konzerns. Dieser habe sich zuversichtlich gezeigt, im Halbleitergeschäft sowie für das gesamte Segment die Mittelfristziele zu erreichen./tav/ajx