NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Das dritte Quartal des Pharma- und Spezialchemiekonzerns sei solide ausgefallen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Darmstädter hätten die Jahresziele bestätigt. Die gegenwärtigen Marktschätzungen sieht Vosser dadurch untermauert./ajx/ngu