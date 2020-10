NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Merck KGaA mit Blick auf eine neue staatliche Einkaufsliste Chinas für Wirkstoffe auf "Sell" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Diese Liste habe möglicherweise Auswirkungen auf den Umsatz des Mittels Glucophage zur Behandlung von Diabetes, mit dem Merck KGaA in China in diesem Jahr geschätzte knapp 500 Millionen Euro umsetzen dürfte, schrieb Analyst Krishna Chaitanya Arikatla in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/la