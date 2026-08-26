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Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

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493,95 EUR -2,40 EUR -0,48 %
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AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

15:01 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Aktie in diesem Artikel
Meta Platforms (ex Facebook)
493,95 EUR -2,40 EUR -0,48%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 725 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Eric Sheridan lobte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar die Einigung in einem Prozess gegen den Facebook-Konzern wegen Social-Media-Sucht von Kindern. Die Aktien hätten zuletzt neben den Fragen hinsichtlich hoher KI-Investitionen vor allem auch unter Prozessrisiken gelitten. Nun sei einer der größeren Rechtsstreits vom Tisch./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 20:07 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Meta

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 725,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 576,14		 Abst. Kursziel*:
25,84%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 574,82		 Abst. Kursziel aktuell:
26,13%
Analyst Name:
Eric Sheridan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 731,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

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