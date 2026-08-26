Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,25 Bio. EURKGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
AI Analyse
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 725 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Eric Sheridan lobte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar die Einigung in einem Prozess gegen den Facebook-Konzern wegen Social-Media-Sucht von Kindern. Die Aktien hätten zuletzt neben den Fragen hinsichtlich hoher KI-Investitionen vor allem auch unter Prozessrisiken gelitten. Nun sei einer der größeren Rechtsstreits vom Tisch./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 20:07 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Meta
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 725,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 576,14
|Abst. Kursziel*:
25,84%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 574,82
|Abst. Kursziel aktuell:
26,13%
|
Analyst Name:
Eric Sheridan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 731,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|15:01
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|15:01
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|15:01
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|12.05.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Hold
|HSBC
|05.12.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Reduce
|HSBC
|31.01.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|31.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|12.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|30.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.23
|Meta Platforms (ex Facebook) Halten
|DZ BANK
|27.10.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.