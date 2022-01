NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Meta in einem Ausblick zur Werbung in den USA über Online-Kanäle im vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 445 US-Dollar belassen. Die größten Diskrepanzen zwischen Risiko und Rendite sehe er bei der Facebook-Mutter Meta und bei der Snapchat-Mutter Snap, wenn man die Bedenken der Anleger den zugleich sehr soliden Werbebranchen-Checks für das vierte Quartal 2021 und für 2022 gegenüberstelle, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Montag vorliegenden Studie zu auf das Internet bezogenen US-Technologiewerten./ck/he